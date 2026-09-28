Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Accela sei ein Quantensprung in der Strahlentherapie, schrieb Julien Dormois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Gerät bringe enorme Vorteile bei Geschwindigkeit, Präzision und Arbeitseffizienz. Damit dürfte es der Onkologie-Sparte Varian leichter fallen, Marktanteile abzugraben. Die Anleger dürften allerdings die Vorteile eher schrittweise einplanen und keinen sofortigen Effekt auf die Gewinn- und Verlustrechnung sehen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
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Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,01 €
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Abst. Kursziel*:
28,17%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
39,00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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