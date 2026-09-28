secunet Security Networks Aktie
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WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 254 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte sich ein großes Stück vom Kuchen der Investitionen in Verschlüsselungstechnologie bei der Bundeswehr sichern, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Nach dem grünen Licht des Bundestags steigen seine Wachstumserwartungen an 2027./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
208,50 €
|
Abst. Kursziel*:
24,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
249,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,21%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
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13:05
|AKTIE IM FOKUS: Secunet mit Kurssprung in Richtung Mehrjahreshoch (dpa-AFX)
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|secunet Security Networks Buy
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|secunet Security Networks Buy
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|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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