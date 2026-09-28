RWE Aktie
|60,16EUR
|0,66EUR
|1,11%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher kam mit einem positiven Eindruck von RWE und Eon von der German Corporate Conference in München zurück, wie er am Freitag schrieb. Beide Unternehmen hätten dank struktureller Trends nachhaltige Wachstumschancen. Bei RWE hob er zudem die Agilität in der Mittelverwendung positiv hervor./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,00 €
|
Abst. Kursziel*:
30,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,68%
|
Analyst Name::
Andrew Fisher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
25.09.26
|Buy-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet RWE-Aktie (finanzen.at)
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24.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
23.09.26
|Offshorewindparks: Kalifornien will gegen RWE-Deal von Donald Trump vor Gericht ziehen (Spiegel Online)
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23.09.26
|RWE – Vorstand erhöht Ziele für 2026 und 2027 (NewsTool)
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23.09.26
|RWE – Vorstand erhöht Ziele für 2026 und 2027 (NewsTool)
|
23.09.26
|DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu RWE AG St.
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|25.09.26
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|14.09.26
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|60,24
|1,24%
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|08:07
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:37
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|TRATON Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)