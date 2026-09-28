BMW Aktie
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
28.09.2026 10:40:59
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi beschrieb am Samstag seine Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende September. Er wünscht sich vor allem Details zum Weg zur mittelfristig angestrebten Auto-Marge von rund 5 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,18 €
|
Abst. Kursziel*:
45,96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,54%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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