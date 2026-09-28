NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi beschrieb am Samstag seine Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende September. Er wünscht sich vor allem Details zum Weg zur mittelfristig angestrebten Auto-Marge von rund 5 Prozent./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST



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