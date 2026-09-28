United Internet Aktie
|25,56EUR
|-0,32EUR
|-1,24%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 34,40 auf 34,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee nahm am Montag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor, gerade vor dem Hintergrund der angekündigten Restrukturierung der Töchter 1&1 und Ionos./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 02:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,58 €
|
Abst. Kursziel*:
33,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,80%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
|
24.09.26
|United Internet-Aktie leichter: CFO-Nachfolge ab November (Dow Jones)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Ex-Drillisch Finanzvorstand Driesen wechselt zu United Internet - Theurer geht (dpa-AFX)
|
24.09.26
|EQS-News: Change in Management Board of United Internet AG (EQS Group)
|
24.09.26
|EQS-News: Wechsel im Vorstand der United Internet AG (EQS Group)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu United Internet AG
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|25,62
|-1,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:55
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|11:01
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:44
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|10:27
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|10:25
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:58
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:44
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:37
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research