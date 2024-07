NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BP nach Quartalszahlen und einer Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Das Thema Fusionen & Übernahmen habe im Vergleich zum vorangegangenen Quartal dieses Mal eine nur untergeordnete Rolle gespielt, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass der Öl- und Gaskonzern weiterhin zuversichtlich sei, sein Wachstumsziel für das operative Ergebnis 2025 in Höhe von 46 bis 49 Milliarden US-Dollar zu erreichen./ck/he



