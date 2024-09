NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 590 auf 540 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Ölkonzerne dürften gegenüber dem Vorquartal um 22 Prozent gesunken sein, und deutlich unter dem Konsens liegen, Analyst Giacomo Romeo in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Er kappte seine Ölpreisprognosen für dieses und das kommende Jahr./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024 / 15:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2024 / 19:15 / ET



