FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BP nach Quartalszahlen von 580 auf 550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die bestätigten Aktienrückkäufe, die Dividendenerhöhung und der Schuldenabbau sollten die Bedenken über die Nachhaltigkeit der Ausschüttungen zerstreuen, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank seines effizienten Förderportfolios und der ausgeprägten Ausgabendisziplin sei der Ölkonzern gut aufgestellt, um mittelfristig hohe Gewinne beziehungsweise Barmittelzuflüsse für attraktive Ausschüttungen an die Aktionäre zu generieren./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 15:48 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 15:57 / MESZ





