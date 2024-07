NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Der Betriebsgewinn des Öl- und Gaskonzerns habe die heruntergeschraubten Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung sei im Vergleich zum Vorquartal zudem gesunken und die Barmittelausschüttungen seien "auf Kurs"./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 19:51 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.