Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Kursziel für die Papiere des heimischen Immobilienkonzerns CA Immo von 43,0 auf 34,0 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde vom Experten Christoph Schultes beibehalten. Zum Vergleich: Die Titel haben am Freitag an der Wiener Börse bei 29,6 Euro geschlossen.

Im Vorfeld der Jahreszahlen des Unternehmens kürzten die Analysten der Erste Group ihr Kursziel aufgrund der "exzessiven Dividendenauszahlungen" hinunter. In den vergangenen 12 Monaten seien in Summe 6,0 Euro je Titel an die Investoren geflossen. Überdies seien deutlich geringere Wachstumsperspektiven in die Berechnung des neuen Kursziels eingeflossen.

Die Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von 5,31 Euro je Aktie. Für die beiden kommenden Geschäftsjahre 2022 und 2023 rechnen sie dann mit einem Gewinn je Titel von 2,74 und 2,20 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum sehen die Experten jährlich 3,50, 2,50 und 1,00 Euro pro Anteilsschein.

