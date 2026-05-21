Coca-Cola Aktie
|70,24EUR
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|-0,11%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
21.05.2026 12:00:37
Coca-Cola Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lauren Liebermann sieht enormes Potenzial durch die Digitalisierung des Systems Coca-Cola - bestehend aus der Marke selbst und ihren Partnern für Abfüllung und Vertrieb./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 89,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 81,55
|
Abst. Kursziel*:
9,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 81,55
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,14%
|
Analyst Name::
Lauren Lieberman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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