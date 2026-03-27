Daimler Truck Aktie
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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Nutzfahrzeugproduktion sei 2026 eher schwach in das Jahr gestartet, schrieb Chad Dillard in seiner am Freitag vorliegenden Bewertung von Nachfragesignalen des Monats Februar. Die Lagerbestände blieben hoch, was in der Branche voraussichtlich zu Preisdruck führen werde./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
40,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,42%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
40,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,63%
|
Analyst Name::
Chad Dillard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Daimler Truck
|
26.03.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Daimler Truck auf 45 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
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26.03.26
|Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Daimler Truck-Aktie mit Neutral in neuer Analyse (finanzen.at)
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26.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
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23.03.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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23.03.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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23.03.26
|Daimler Truck-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)
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23.03.26
|Bernstein Research gibt Daimler Truck-Aktie Underperform (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
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