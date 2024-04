HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Eschborner hätten die Erwartungen dank geringerer Kosten übertroffen, schrieb Analyst Peter Richardson in seinem Kommentar vom Mittwoch. Die Jahresziele erschienen konservativ. Richardson setzt aber weiter eher auf die Papiere der London Stock Exchange, die stärker von strukturellen Wachstumstreibern profitiere./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 05:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





