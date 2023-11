ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der nun komplett übernommene dänische Softwareanbieter Simcorp sei ein hochwertiges Unternehmen, dessen Umsätze stärker als der Markt wachsen sollten, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch die Renditen dürften bescheidener ausfallen. Auch angesichts des hohen Kaufpreises hätten etliche Investoren es wohl bevorzugt, wenn der Börsenbetreiber sein Überschusskapital an die Aktionäre verteilt hätte./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 19:44 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.