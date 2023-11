ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. In Gesprächen mit Unternehmenschef Theodor Weimer habe dieser seinen Enthusiasmus für die Übernahme von Simcorp betont, die vergangene Woche bekannt gegebene Senkung der Gewinnausschüttungsquote mit Wachstumsinvestitionen begründet und auf den Rückenwind für den Börsenbetreiber durch geopolitische Risiken hingewiesen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 13:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 13:00 / GMT





