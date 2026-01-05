NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Die starken Aufträge aus dem dritten Geschäftsquartal seien ein gutes Zeichen für das mittelfristige Wachstum des Zugherstellers, schrieb Akash Gupta am Montag. Er hob seine Schätzungen für das Wachstum aus eigener Kraft im Geschäftsjahr 2027/28 an./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 10:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 10:37 / GMT



