Alstom Aktie
|26,12EUR
|-0,69EUR
|-2,57%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,40 Euro belassen. Die starken Aufträge aus dem dritten Geschäftsquartal seien ein gutes Zeichen für das mittelfristige Wachstum des Zugherstellers, schrieb Akash Gupta am Montag. Er hob seine Schätzungen für das Wachstum aus eigener Kraft im Geschäftsjahr 2027/28 an./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 10:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 10:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,02 €
|
Abst. Kursziel*:
28,36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,87%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.mehr Nachrichten
|
02.01.26
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.12.25
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.12.25
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.12.25
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alstom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.12.25