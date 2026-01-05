Vestas Wind Systems A-S Aktie

24,96EUR 0,50EUR 2,04%
Vestas Wind Systems A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

05.01.2026 12:20:09

Vestas Wind Systems A-S Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 184 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lucas Ferhani geht von einem starken Endspurt des Windturbinenherstellers im vierten Quartal aus. Der Auftragsbestand lasse sich bis 2027 gut voraussehen, schrieb er am Montag./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200,00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
183,50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

