Vestas Wind Systems A-S Aktie
|24,96EUR
|0,50EUR
|2,04%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 184 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lucas Ferhani geht von einem starken Endspurt des Windturbinenherstellers im vierten Quartal aus. Der Auftragsbestand lasse sich bis 2027 gut voraussehen, schrieb er am Montag./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
183,50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
