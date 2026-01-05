Schneider Electric Aktie

05.01.2026 19:22:40

Schneider Electric Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Er rechne mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 7,3 Prozent, schrieb Rizk Maidi in einem Ausblick am Montag. Die Jahresrate des Industriekonzerns würde sich damit auf 8 Prozent belaufen und die Markterwartung treffen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
289,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
240,15 € 		Abst. Kursziel*:
20,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
239,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,62%
Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

