NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Er rechne mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 7,3 Prozent, schrieb Rizk Maidi in einem Ausblick am Montag. Die Jahresrate des Industriekonzerns würde sich damit auf 8 Prozent belaufen und die Markterwartung treffen./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



