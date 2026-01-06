Boeing Aktie
|197,22EUR
|2,72EUR
|1,40%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 267 auf 277 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 277,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 228,13
|
Abst. Kursziel*:
21,42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 231,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,87%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
05.01.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 267 Dollar (dpa-AFX)
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
02.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.at)
|
31.12.25
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
31.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
|09:17
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:17
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:17
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|197,22
|1,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15:24
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|15:23
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|15:22
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15:22
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15:03
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|14:21
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|14:16
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|14:10
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:03
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|14:00
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|13:58
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|13:57
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|13:57
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|13:48
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:48
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12:52
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|12:52
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:50
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:45
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:43
|BP Neutral
|UBS AG
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:42
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:42
|Eni Buy
|UBS AG
|12:42
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|11:53
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:50
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:48
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|10:07
|Symrise Overweight
|Morgan Stanley
|09:53
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley