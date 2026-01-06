FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien der Fuchs SE von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2026 und 2027. Er sei bisher etwas zu optimistisch gewesen für den Schmierstoffhersteller./ajx/zb



