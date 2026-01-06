FUCHS Aktie
|37,80EUR
|-0,50EUR
|-1,31%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien der Fuchs SE von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2026 und 2027. Er sei bisher etwas zu optimistisch gewesen für den Schmierstoffhersteller./ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,88 €
|
Abst. Kursziel*:
32,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,94%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-