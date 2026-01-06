LANXESS Aktie

17,54EUR 0,18EUR 1,04%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

06.01.2026 09:26:29

LANXESS Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tristan Lamotte kürzte am Dienstag seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns im Jahr 2026. Er verwies dazu insbesondere auf Wechselkursbewegungen und steigende Personalkosten./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17,01 € 		Abst. Kursziel*:
-0,06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,08%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

