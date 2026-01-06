FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tristan Lamotte kürzte am Dienstag seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns im Jahr 2026. Er verwies dazu insbesondere auf Wechselkursbewegungen und steigende Personalkosten./ajx/mis



