LANXESS Aktie
|17,54EUR
|0,18EUR
|1,04%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tristan Lamotte kürzte am Dienstag seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns im Jahr 2026. Er verwies dazu insbesondere auf Wechselkursbewegungen und steigende Personalkosten./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17,01 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,08%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.12.25
|MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
29.12.25