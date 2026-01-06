Scout24 Aktie
|86,20EUR
|0,15EUR
|0,17%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 106 auf 105 Euro gesenkt. Die Befürchtungen, dass Künstliche Intelligenz (KI) den Markt für Online-Kleinanzeigen radikal umwälze, seien übertrieben, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Immobilienportalbetreiber habe zudem bereits sehr früh mit der Entwicklung von KI-gestützten Funktionen begonnen und dürfte deshalb in der KI-Ära florieren. Der Kapitalmarkttag für 2026 dürfte deutlich machen, wie weit das Unternehmen seinen Mitbewerbern voraus sei./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 14:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
86,45 €
|
Abst. Kursziel*:
21,46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
86,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,81%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
