Intesa Sanpaolo Aktie
|5,96EUR
|-0,08EUR
|-1,31%
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
Intesa Sanpaolo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die italienischen Banken hätten im dritten Quartal mit anziehenden Zinsüberschüssen, einer strikten Kostenkontrolle und resilienten Vermögenswerten Furore gemacht, was ein weiteres Ergebniswachstum im kommenden Jahr unterstützen sollte, schrieb Marco Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der entscheidende Belastungsfaktor bleibe die Bankenbesteuerung. Intesa bleibt der Top-Wert des Experten./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:08 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,12 €
|
Abst. Kursziel*:
30,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,21%
|
Analyst Name::
Marco Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
19.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.11.26
|STOXX-Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
18.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
18.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Intesa Sanpaolo Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,96
|-1,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|19.11.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|19.11.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Polytec add
|Baader Bank
|19.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research