freenet Aktie
|24,22EUR
|0,42EUR
|1,76%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Freenet von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 30 Euro angehoben. Analyst Mathieu Robilliard sieht bessere Aussichten im Mobilfunkgeschäft, wie er am Donnerstag schrieb. Im IP-TV sei der Gegenwind derweil nahezu abgeflaut und das Potenzial bleibe attraktiv. Zu guter Letzt sieht er noch Spielraum über den Cashflow-Zielen für 2026./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Overweight
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24,04 €
|
Abst. Kursziel*:
24,79%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
24,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,86%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
19.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.11.26
|Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
19.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
19.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
19.11.26
|Freundlicher Handel: TecDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|12.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|24,28
|2,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|19.11.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|19.11.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Polytec add
|Baader Bank
|19.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research