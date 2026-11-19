Assicurazioni Generali Aktie
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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Generali von 38,00 auf 41,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngste Investorenveranstaltung könnte den Tag markiert haben, an dem Künstliche Intelligenz für den italienischen Versicherer von einem hypothetischen Zukunftsfaktor zu einer die Branchenkonsolidierung beschleunigenden Realität geworden sei, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 10:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 10:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,56%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
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