NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat OHB auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300,0 Euro belassen. Die jüngsten Aufträge und die erwarteten Neuaufträge stützten die starken Wachstumsaussichten des Raumfahrtkonzerns, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 20:00 / GMT





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