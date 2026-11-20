OHB Aktie
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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
19.11.2026 21:26:36
OHB SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat OHB auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300,0 Euro belassen. Die jüngsten Aufträge und die erwarteten Neuaufträge stützten die starken Wachstumsaussichten des Raumfahrtkonzerns, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 20:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Overweight
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
184,20 €
|
Abst. Kursziel*:
62,87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
178,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
68,16%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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