Elmos Semiconductor Aktie
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WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
Elmos Semiconductor Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 160 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das auffälligste am Quartalsbericht sei vermutlich die fehlende Aufstockung der Jahresziele gewesen, schrieb Robert Sanders in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der jüngste Kursdruck habe mit dem Geschäft des Chipherstellers wenig zu tun, denn das laufe gut, gerade was Design-Wins angehe./rob/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Hold
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
105,00 €
|
Abst. Kursziel*:
19,05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
105,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,82%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
19.11.26
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18.11.26
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Analysen zu Elmos Semiconductor
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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