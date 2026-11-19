Prosus Aktie
|31,93EUR
|-0,74EUR
|-2,25%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 71 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen und das Kursziel für die Aktien der Beteiligungsgesellschaft an die enttäuschenden Quartalsresultate des chinesischen Internetkonzerns Tencent angepasst, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 16:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32,26 €
|
Abst. Kursziel*:
101,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31,93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
103,60%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|20:48
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|20:48
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|20:48
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|31,95
|-2,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:48
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:33
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:30
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:02
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:01
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:34
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|18:33
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|16:52
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16:26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:44
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14:44
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:20
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:17
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:35
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Valeo Neutral
|UBS AG
|11:30
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11:29
|Michelin Neutral
|UBS AG
|11:28
|Continental Buy
|UBS AG
|11:25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:24
|Tesla Neutral
|UBS AG
|11:24
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|11:23
|Renault Sell
|UBS AG
|11:23
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|11:21
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:20
|BMW Neutral
|UBS AG
|11:18
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11:18
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Santander Buy
|UBS AG
|11:04
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|11:01
|Bechtle Buy
|UBS AG
|10:54
|Polytec add
|Baader Bank
|10:45
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research
|10:06
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:57
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09:54
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|09:53
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:29
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:18
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Ryanair Buy
|Jefferies & Company Inc.