FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Freenet auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 Euro belassen. Die Zahlen für die ersten neun Monate seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Hauptargument für die Aktie des Mobilfunk- und TV-Anbieters bleibe die attraktive Kapitalsituation angesichts einer Dividendenrendite von rund 8,5 Prozent und des angekündigten Aktienrückkaufprogramms./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.