Ottobock Aktie
|38,40EUR
|0,35EUR
|0,92%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach einer Veranstaltung mit dem Unternehmenschef in London mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Verzögerte Erstattungen seien ein Zeitproblem, keine Nachfrage-Erosion, schrieb Henrik Paganetty am Freitag. Die mittelfristigen Ambitionen des Orthopädietechnik-Spezialisten erschienen allerdings weniger sicher./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,35 €
|
Abst. Kursziel*:
128,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
116,15%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
17.11.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Dr. Bernd Bohr, Kauf (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Dr. Bernd Bohr, buy (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Dr. Bernd Bohr, buy (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Dr. Bernd Bohr, Kauf (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, buy (EQS Group)
|
17.11.26
|EQS-DD: Ottobock SE & Co. KGaA: Oliver Jakobi, Kauf (EQS Group)
|
17.11.26
|Aktie unter Druck: Berenberg und Deutsche Bank werden bei Ottobock vorsichtiger - Ratings bleiben unterschiedlich (dpa-AFX)
|
17.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Ottobock
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|38,40
|0,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:09
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:57
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:36
|UniCredit Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG