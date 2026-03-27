DHL Group Aktie
|44,61EUR
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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Frachtraten seien im Februar schwach geblieben, schrieb Michael Aspinall am Freitag. Im zuletzt stagnierenden Bereich der Luftfracht gebe es wenig Signale für eine Nachfragebelebung./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 05:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
60,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
44,51 €
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Abst. Kursziel*:
34,80%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
44,61 €
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Abst. Kursziel aktuell:
34,50%
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Analyst Name::
Michael Aspinall
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KGV*:
-
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