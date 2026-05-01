DHL Group Aktie

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DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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01.05.2026 15:24:56

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe seine Schätzung und stärker noch die Konsenserwartung übertroffen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark habe sich zum Jahresanfang das Expressgeschäft des Logistikkonzerns entwickelt./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
50,38 € 		Abst. Kursziel*:
-4,72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
50,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,72%
Analyst Name::
Andy Chu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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