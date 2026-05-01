DHL Group Aktie
|50,38EUR
|3,83EUR
|8,23%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe seine Schätzung und stärker noch die Konsenserwartung übertroffen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark habe sich zum Jahresanfang das Expressgeschäft des Logistikkonzerns entwickelt./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
50,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
50,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,72%
|
Analyst Name::
Andy Chu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für DHL Group auf 57,50 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26