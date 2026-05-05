DHL Group Aktie

45,82EUR -1,06EUR -2,26%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 13:08:55

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group von 42,50 auf 48,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Frachtunternehmens habe das robuste Geschäftsmodell unterstrichen, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf der Kostenseite habe es Fortschritte gegeben./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
48,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46,00 € 		Abst. Kursziel*:
5,43%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
45,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,85%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Analysen
13:08 DHL Group Hold Warburg Research
04.05.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
01.05.26 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
30.04.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
30.04.26 DHL Group Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 46,01 -1,86% DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktuelle Aktienanalysen

13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:17 Yara International ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:17 Befesa Hold Deutsche Bank AG
13:15 BASF Buy Deutsche Bank AG
13:14 SAP Buy UBS AG
13:12 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13:11 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:10 AB InBev Outperform Bernstein Research
13:09 Fraport Hold Warburg Research
13:08 DHL Group Hold Warburg Research
13:08 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:08 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
13:07 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 STMicroelectronics Buy UBS AG
13:01 Diageo Buy Deutsche Bank AG
13:00 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
12:25 Nokia Neutral UBS AG
12:24 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:54 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
11:45 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
11:35 UniCredit Overweight Barclays Capital
11:31 Fraport Overweight Barclays Capital
11:24 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
11:12 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:46 AB InBev Overweight Barclays Capital
10:45 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:23 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
10:10 Rheinmetall Buy UBS AG
10:09 Springer Nature Overweight Barclays Capital
10:08 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Palfinger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:12 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:11 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:10 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:09 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:09 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
08:57 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:49 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:47 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:38 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
08:30 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:29 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:28 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen