DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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30.04.2026 17:22:40

DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group nach Quartalszahlen von 55 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistikkonzern sei gut ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Express-Geschäft habe trotz Gegenwind überzeugt. Der operative Gewinn und der freie Barmittelzufluss seien stärker als erwartet ausgefallen./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
50,38 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
50,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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