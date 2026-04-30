DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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30.04.2026 08:42:15

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 56,50 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis habe dank starken Express-Geschäfts klar über dem Konsens gelegen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstag nach den Zahlen für das erste Quartal. Die Jahresziele seien aufgrund des unsicheren Umfelds allerdings beibehalten worden. Die Expertin sieht dennoch positive Impulse für die Aktien./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:44 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
56,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47,57 € 		Abst. Kursziel*:
18,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
50,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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