DHL Group Aktie
|50,38EUR
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|8,23%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
30.04.2026 09:36:39
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Im ersten Quartal habe sich die Kosten- und Volumenlage im Express-Geschäft gebessert, schrieb Marco Limite am Donnerstagmorgen. Dies sei eine gute Ausgangslage für das zweite Quartal./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
54,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,79 €
|
Abst. Kursziel*:
12,99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
50,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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