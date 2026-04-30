LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Im ersten Quartal habe sich die Kosten- und Volumenlage im Express-Geschäft gebessert, schrieb Marco Limite am Donnerstagmorgen. Dies sei eine gute Ausgangslage für das zweite Quartal./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT



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