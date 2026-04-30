DHL Group Aktie

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DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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30.04.2026 09:36:39

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Im ersten Quartal habe sich die Kosten- und Volumenlage im Express-Geschäft gebessert, schrieb Marco Limite am Donnerstagmorgen. Dies sei eine gute Ausgangslage für das zweite Quartal./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47,79 € 		Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
50,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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