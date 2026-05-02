DHL Group Aktie
|50,38EUR
|3,83EUR
|8,23%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick attestierte Michael Aspinall dem Logistiker am Donnerstag "starke operative Hebel". Das operative Ergebnis (Ebit) liege 8 Prozent über dem Konsens, was vor allem von der Dynamik im Express-Geschäft getrieben sei. Stark sei auch der Free Cashflow./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,40 €
|
Abst. Kursziel*:
23,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,09%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
