DHL Group Aktie

46,74EUR 0,46EUR 0,99%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

06.05.2026 13:42:18

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marco Limite attestierte dem Logistiker am Dienstagnachmittag übertroffene Erwartungen von hoher Qualität, was er mit den Kosten im Express-Geschäft in Zusammenhang bringt. Dies sei ein Ausdruck der verstärkten Fokussierung auf die Kosten. Die Voraussetzungen für das zweite Jahresviertel seien positiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,90 € 		Abst. Kursziel*:
17,27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,67%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

