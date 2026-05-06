DHL Group Aktie
|46,74EUR
|0,46EUR
|0,99%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marco Limite attestierte dem Logistiker am Dienstagnachmittag übertroffene Erwartungen von hoher Qualität, was er mit den Kosten im Express-Geschäft in Zusammenhang bringt. Dies sei ein Ausdruck der verstärkten Fokussierung auf die Kosten. Die Voraussetzungen für das zweite Jahresviertel seien positiv./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46,90 €
|
Abst. Kursziel*:
17,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,67%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
05.05.26
|DHL: Aus Deutsche Post wird DHL AG - Umbenennung soll rund 37 Millionen Euro kosten (Spiegel Online)
|
05.05.26
|ROUNDUP 2: Die Post heißt bald nicht mehr Post (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Neuer Konzernname: Deutsche Post wird zu DHL (dpa-AFX)
|
05.05.26