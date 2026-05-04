DHL Group Aktie
|48,46EUR
|-1,92EUR
|-3,81%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen für das erste Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Logistikkonzern sei im Express-Geschäft erneut gewachsen und habe die Kosten im Griff, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei aber auch in den Kurs eingepreist./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
50,38 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,66%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
48,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,20%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|07:20
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
