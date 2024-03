NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Das elektronische Rezept (e-Rezept) zähle zu den wichtigsten Säulen der Aktien-Story für die Online-Apotheken DocMorris und Redcare, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beide Unternehmen wollten ihre auf Rezepte bezogene Marktdurchdringung von derzeit 0,7 Prozent per Ende 2022 mittelfristig auf 10 Prozent erhöhen, weshalb er seither die täglich verarbeiteten e-Rezeptverschreibungen verfolge. Dabei falle eine zunehmend starke Dynamik auf./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2023 / 04:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2023 / 04:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.