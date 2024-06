NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Online-Apotheke DocMorris mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Buy" belassen. Sowohl bei den aktiven Nutzern von Apps für das elektronische Rezept als auch bei den App-Downloads zeigten die Zahlen für die erste Junihälfte keine großen Veränderungen gegenüber dem Vormonat, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie bestätigten indes die deutlichen Fortschritte im Jahresvergleich. Als nächsten Kurstreiber sieht Comtesse die Anfang Juli anstehenden, vorläufigen Quartalszahlen von Konkurrent Redcare Pharmacy./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 10:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.