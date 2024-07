HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DocMorris nach Eckdaten zum zweiten Quartal von 100 auf 60 Franken gesenkt, die Einstufung nach den jüngsten Kursverlusten aber auf "Buy" belassen. Analyst Michael Heider reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für die Online-Apotheke. Der Konkurrent des im MDax notierten Unternehmens Redcare Pharmacy dürfte den Gewinnausblick 2024 im Zuge der Vorlage der endgültigen Zahlen im August senken. Grund für diese Annahme sei das eher geringe Wachstum des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.