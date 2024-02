ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris auf "Sell" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Es gebe gute Gründe für seine Annahme, dass der Online-Medikamentenversand bis 2028 nicht mehr als 5,3 Prozent des gesamten Arzneimittelmarktes in Deutschland ausmachen wird, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das wäre zwar deutlich mehr als die 0,9 Prozent derzeit, aber wesentlich weniger als die von DocMorris in Aussicht gestellten 10 Prozent./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2024 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2024 / 20:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.