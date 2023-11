NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eon nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10,75 Euro belassen. Die Ergebnisziele für 2023 habe der Energieversorger bestätigt, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Neunmonatszahlen solide, auch wenn die Konsensschätzungen etwas über den Zielen des Managements lägen. Der Fokus dürfte eher in Richtung der künftigen Eigenkapitalrendite gehen. Das Management habe in diesem Zusammenhang hervorgehoben, dass der Prozess in Sachen Netzwerkregulierung in Deutschland voll im Plan liege und eine Aktualisierung im März 2024 erwartet werde./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 01:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 01:59 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.