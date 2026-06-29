EssilorLuxottica Aktie

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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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29.06.2026 08:01:49

EssilorLuxottica Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton kappte zwar am Montag seine Wachstumsschätzungen für den Optikkonzern. Nach der Kurskorrektur sei die Bewertung aber noch attraktiver geworden./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
168,95 € 		Abst. Kursziel*:
36,13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
166,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,26%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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