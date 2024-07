NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Vorlage von Eckdaten zum zweiten Quartal und einer Anhebung des Jahresgewinnziels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe zum zweiten Mal in Folge vorzeitig positiv überrascht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wohl weiter steigende Gewinnerwartungen ließen die Bewertung der Aktie umso attraktiver erscheinen./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 22:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.