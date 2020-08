Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Fabasoft von bisher 32,0 auf nunmehr 41,0 Euro nach oben gesetzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

Die jüngst veröffentlichten Ergebnisse für das erste Quartal von Fabasoft wurden von Analyst Felix Ellmann als weit über den Erwartungen bezeichnet. Jedoch waren diese positiv von hohen Lizenzverkäufen beeinflusst. Auch die Tochtergesellschaft Mindbreeze hat beim EBIT die Erwartungen übertroffen.

Die Schätzung für die Gewinn je Aktie 2020/21 wurde von 0,46 auf 0,66 Euro erhöht. Jene für 2021/22 von 0,68 auf 0,79 Euro angehoben und für 2022/23 werden nun 0,85 statt zuvor 0,71 Euro je Aktie prognostiziert. Die Dividendenschätzungen für diese drei Perioden belaufen sich auf 0,50 bzw. 0,65 sowie 0,70 Euro je Anteilsschein.

Am Montagvormittag notierten die Fabasoft-Titel an der Frankfurter Börse mit plus 0,57 Prozent bei 35,20 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ger/pma

ISIN AT0000785407 WEB http://www.fabasoft.com/

AFA0010 2020-08-31/11:27