FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Diese und die anschließende Telefonkonferenz werte er positiv mit Blick auf seine Einschätzung der Aktien des Verpackungsherstellers, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management habe bestätigt, dass der Lagerabbau bei den Kunden langsam zu Ende gehe und das Wachstum im zweiten Halbjahr deutlich anziehen dürfte. Der Schwerpunkt sollte sich dann wieder auf das starke, zugrunde liegende Wachstumspotenzial des Unternehmens verlagern./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2024 / 08:04 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





