Gerresheimer Aktie

27,18EUR 0,04EUR 0,15%
Gerresheimer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 09:58:44

Gerresheimer Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen habe den wegen einer Untersuchung der Bilanzierung deutlich verspäteten Jahres- und Konzernabschluss für 2025 vorgelegt und zudem die Ziele für 2026 gesenkt, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Hold
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26,80 € 		Abst. Kursziel*:
-17,91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
27,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,06%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Gerresheimer AG

mehr Nachrichten