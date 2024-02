ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Heidelberg Materials nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der vergleichbare Umsatz des Baustoffkonzerns liege unter den Erwartungen, wogegen das operative Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung übertreffe, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Für 2024 sei das Management nach eigener Aussage optimistisch und erwarte, dass die Talsohle an den Endmärkten erreicht sei./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.